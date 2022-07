Jacky Bracamontes revela que no quería viajar con sus hijas menores a Europa, ¿por qué?

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes hicieron las maletas y se trasladaron a Europa, en compañía de sus cinco hijas, y sus respectivas madres, las señoras Jacqueline Van Hoorde y Virginia Telich. La primera parada de estas inolvidables vacaciones familiares fue en París. Para las niñas esta es su primera vez en Europa, por lo cual están sumamente emocionadas, sobre todo las mayores, ¿pero qué hay de las más chiquitas, Emilia y Paula? Para Jacky, hacer este viaje fue un gran un desafío, ya que ella misma confesó en sus redes sociales que no estaba de acuerdo con hacer un viaje tan largo con sus hijas, quienes no pasan de los 10 años. Pese a esta negativa, parece que la familia lo está disfrutando al máximo, ya que en sus redes sociales ha dado un vistazo de esta aventura europea.

Jacky Bracamontes en París con sus hijas, su esposo, su mamá y su suegra

En su perfil de Instagram, la presentadora compartió una fotogrfía familiar con su esposo, sus hijas, su mamá y su suegra, y comentó junto a la imagen que gracias a su marido lograron viajar a Europa. “Sueño hecho realidad gracias a mi @mft07 !!! Soy de las personas que ama Francia!!! Pero debo confesar que yo no estaba de acuerdo en traer a las niñas tan chiquitas a Europa (Emi y Pau ni se van a acordar) PERO… papá insistió y no me arrepiento, ha sido increíble!!! GRACIASSSS!!!”.

La también actriz ya había tenido la oportunidad de conocer Francia, pero lo había hecho sola o en pareja, pero jamás con sus hijas, por lo que esta experiencia es algo totalmente nuevo para ella. Además de eso, Jacky es consciente de lo pesado que pueden llegar a ser unas vacaciones familiares; tan solo el vuelo directo de Miami a París es de casi nueve horas, además de las altas temperaturas que se están experimentando en Francia con días en los que se alcanzan los más de 73° F.