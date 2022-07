El padre de Elon Musk tuvo a su segundo hijo con su hijastra

El clan de los Musk se expande de nuevo, y esta vez no es por Elon Musk. Su padre Errol Musk, reveló que le dio la bienvenida a su segundo hijo –no planeado—con la hermanastra de Elon… Sí, así como lo lees. Errol Musk, de 76 años, contó a The Sun que él y su hijastra Jana Bezuidenhout, de 35 años, tuvieron una hija juntos en 2019. Un año antes, en 2018, Errol tuvo a su primer hijo con Jana, al cual llamaron Elliot Rush, y que actualmente tiene cinco años.

Errol Musk no descarta seguir teniendo más hijos

Esta noticia, llega unos días después de que se diera a conocer que Elon Musk –hermanastro de Jana—había tenido mellizos, su octavo y noveno hijo, con Shivon Zilis, directora de operaciones y de proyectos especiales de su empresa Neuralink.

Elon Musk recién se convirtió en padre de mellizos

De acuerdo con las propias declaraciones de Errol, él y Jana ya no viven juntos. “Ella está en sus 35 años y si todavía estoy por aquí, podría terminar conmigo”, dijo el empresario de origen sudafricano. Musk aseguró que le gustaría estar cerca de sus hijos más pequeños, pero al parecer lo suyo no son los cantos y juegos. Contó que la última vez que los visitó “los niños estaban empezando a ponerme nervioso”. Pese a que no tiene paciencia con los niños, Errol no descartó la idea de tener más hijos y comentó: “Lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos”.

Errol, un empresario naviero e ingeniero nacido en Sudáfrica, estuvo casado con la madre de Jana, Heide Bezuidenhout, por 18 años y tuvieron dos hijos juntos. Cuando Errol conoció a Heide, ella ya era madre de Jana, quien tenía cuatro años; así que Errol vio crecer a la niña, quien años después se convirtió en su pareja.

Aunque el empresario admite que no se ha practicado un test de paternidad con su segunda hija con Jana, aseguró: “(La niña) se ve justo como mis otras hijas”. Jana vivió con Errol por 18 meses luego del nacimiento de Elliot Rush y parece que fue en ese periodo cuando volvió a quedar embarazada de él, quien es mayor que ella por 41 años. Errol admitió que su relación con Jana dejó en shock a sus cuatro hijas, pues ellas veían a Jana como una hermana más, además de que les resultó algo “horripilante” que procrearan dos hijos.