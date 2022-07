La señal que Lele Pons esperaba para casarse con Guaynaa

Lele y Guaynaa empezaron a salir en diciembre de 2020, luego de conocerse realizar el dueto Se te nota, el cual fue todo un hit en las listas de popularidad. Tras varios rumores, la pareja confirmó su relación, y en las redes sociales se dejan ver muy enamorados.

El secreto de su noviazgo

Lele, cuyo nombre es el de Eleonora Pons, tiene un año y medio de relación con Guaynaa. En una reciente entrevista con HOLA! USA, Lele habló de la forma en la que ella y su galán mantienen una relación sana y estable.

“La buena terapia es la clave. No como ir a un doctor, pero tener segundas opiniones del exterior acerca de algo que no sabemos manejar y tener gente que nos pueda escuchar, creo que eso nos ayuda”, reveló la creadora de contenido, quien suele pedir consejo a su círculo más cercano cuando hay algún tipo de malentendido. “No involucrarlos, pero aí decirles ‘oye mira esto pasó, ¿qué debo hacer?’. También es bueno darnos espacio cuando estamos pasando por situaciones así. Nosotros no peleamos y peleamos, antes de hacerlo, nos damos un espacio”, reveló.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.