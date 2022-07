Famosos se solidarizan con Paulina Rubio ante la pérdida de su madre, Susana Dosamantes

Paulina Rubio está de luto tras el fallecimiento de su madre, la actriz Susana Dosamantes. La tarde de este sábado 2 de julio, ‘La Chica Dorada’ confirmó con gran pesar la noticia del deceso de su mamá, quien perdió la vida a causa de complicaciones del cáncer de páncreas, el cual le fue diagnosticado el pasado mes de febrero. Ante esta dolorosa pérdida, decenas de famosos, como los Timbiriche, le han dedicado palabras de aliento a ‘Pau’, así como emotivos homenajes a Susana Dosamantes.

©@paulinarubio



Paulina Rubio y su mamá eran muy unidas

Jacky Bracamontes se unió a la pena de la intérprete, con la que tiene una relación cercana de amistad. “Lo siento muchísimo mi Pau. Te abrazo con el alma”. Biby Gaytán también lamentó el deceso de Susana Dosamantes: “Mi corazón contigo hoy y siempre @paulinarubio 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Te quiero”. Marlene Favela se unió al dolor de los Rubio así: “Mi corazón contigo”.

El diseñador Michael Costello, quien ha vestido en varias ocasiones a Paulina con sus creaciones, lamentó el deceso de Susana Dosamantes. “So so so sorry my heart goes out to you and your family (Lo siento mucho, mi corazón está contigo y tu familia)”.

María Celeste Arrarás comentó el post en el que ‘Pau’ confirmó el deceso de su mamá: “Fuerza y resignación 😢 Te sigue cuidando desde el cielo”. Rodner Figueroa escribió debajo de la publicación lo siguiente: “Lo siento mucho Paulina”. El presentador Jomari Goyso: “Dios contigo mi Pau!! Ella te seguirá protegiendo desde el cielo!”. Karla Martínez de Despierta América se unió así a las condolencias: “Lo siento mucho. Dios la tenga en su gloria. Tu hermosa mami siempre vivirá en ti. Te mando un fuerte abrazo”.

Sebastián Rulli se despidió de Susana Dosamantes con emotivas palabras: “Descansa en Paz querida Susana!! Fue un placer conocerte y compartir contigo tan hermosos momentos!! Vuela alto y disfruta de todo lo hermoso que dejaste en nosotros y el amor que haz generado en tantos corazones”.

Los Timbiriche apoyan a Paulina en estos duros momentos

Sus excompañeros de Timbiriche como Benny Ibarra, también usaron las redes para solidarizarse con Paulina Rubio. El cantante, quien formó parte de la agrupación al mismo tiempo que ‘Pau’, escribió: “Te abrazo hermana mía. Te adoro. Abrazo a todos. Todo mi amor a Susana. Lo siento mucho”.

©GrosbyGroup



Paulina Rubio en Timbiriche

Erik Rubín, otro de los excompañeros de Rubio en la banda de Timbiriche, le mostró sus respetos ante esta pérdida irreparable: “Lo siento en el alma 🙏🏻Fue como una madre para mi. Te amo flaca”. Alix Bauer, otra de las colegas de ‘Pau’ dentro de la famosa agrupación, lamentó la partida de la mamá de la cantante: “Qué tristeza tan grande la pérdida de Susana Dosamantes, siempre sonriente y hermosa; admiradora y orgullosa de su su pau y de todos nosotros, a quienes siempre recibió con amor y ternura. Mi más profundo pésame @paulinarubio @erubiod La vamos a extrañar pero siempre la llevaremos en nuestro corazón”.