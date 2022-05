Billie Eilish se sincera sobre su salud mental: ‘Vivir con Tourette es agotador’

Al verla sobre el escenario, una alfombra roja, recibiendo decenas de premios o protagonizando sus videos musicales, muchos pensarían que todo es perfecto en la vida de Billie Eilish. Sin embargo, como muchas jóvenes, batalla con muchas cosas, y para sorpresa de algunos, con el síndrome de Tourette. Así lo reveló durante su charla en No necesitan presentación con David Letterman, de Netflix, en donde habló de lo difícil que es para ella, aunque la gente rara vez lo nota.

“Nunca dejo de tener tics por completo porque hay algunos que hago constantemente, todo el día”, contó sobre el síndrome que hace que una persona tenga tics, haga movimientos involuntarios o lleguen a decir groserías de forma rápida y sin contexto.

“Muevo la oreja hacia atrás, levanto la ceja, hago sonar la mandíbula, flexiono este brazo y este otro brazo, flexiono estos músculos...”, agregó la cantante sobre los movimientos que repite todos los días. “Son cosas que no notarías si solo estás teniendo una conversación conmigo. Pero para mí son agotadoras”, añadió un tanto preocupada por la situación.

Billie asegura que la gente que llega a ver esos tics, creen que lo hace por querer hacerlos reír; sin embargo, para ella es un asunto serio. “La reacción más común es que la gente se ríe porque creen que estoy tratando de ser graciosa. Siempre me siento muy ofendida por eso”.

No es la única famosa que batalla con este síndrome

Contrario a lo que parecería, a la intérprete de Bad Guy le agrada hablar sobre este tema, en parte porque puede ayudar a quien lo padezca y también para liberar un poco la tensión propia. Por ello es que se llevó una gran sorpresa al enterarse que varias celebridades sufren lo mismo que ella. “Lo gracioso es que hay tanta gente que lo tiene y nunca te enterarías. Un par de artistas me contaron que también tienen Tourette. No los nombraré porque no les gustaría, pero fue muy interesante para mí porque fue: ‘¿Cómo? ¿Tú también?’”.

Una de las famosas que también ha hablado abiertamente sobre ello es Lele Pons. La venezolana incluso tiene un documental en el que habla sobre esta parte de la salud mental. “Tengo muchos tics. Es desgastante... La cabeza me duele mucho justo aquí (y se toca las sienes). Siento mucha presión, porque estoy moviéndome así, la cara, los ojos, la frente... es como estar rompiéndome la cabeza”, reveló a su terapeuta en busca de una solución. Lele trabajó mucho para controlarlo: “Estoy apenada de tener tics. Estoy motivada para esta mejor. No quiero continuar así”, aseguró en su documental The Secret Life of Lele Pons.

