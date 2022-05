Raphy Pina se despide de su hija Vida Isabelle, antes de entregarse a las autoridades

La familia de Raphy Pina vive duros momentos, luego de que el juez Francisco Besosa dictara una sentencia al productor musical, quien deberá pasar 41 meses tras las rejas, es decir, tres años y cinco meses. Besosa indicó que antes de las 3pm de este martes 24 de mayo, Pina deberá entregarse a las autoridades, por lo que, al salir del tribunal, en el Viejo San Juan, en Puerto Rico, Pina dijo que se iría a despedir de los suyos, en especial de su hija Vida Isabelle, quien recién cumplió un año.

©@raphypina



Raphy Pina y su hija Vida Isabelle

En unas declaraciones obtenidas por Telemundo, Pina dijo: “Voy para mi casa a darle un beso a mi hija. Me voy a cambiar y a entregarme voluntariamente”. Este martes, en las primeras horas del día, el destino de Rafael Antonio Pina Nieves cambió para siempre, luego de que el juez Francisco Besosa lo sentenciara a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas, además de tres años de libertad supervisada y el pago de una multa de $150 mil dólares.

En Instagram stories, Pina iba contando sobre los duros momentos que había vivido en casa, al decir adiós a sus familiares. “Voy camino a entregarme. Me despedí de mis seres queridos. No confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena. La justicia quiere hacerme in delincuente a coj*n. Les demostraré una vez más que tan equivocados estaban!”.

©@raphypina



En Instagram stories, el empresario reportó en tiempo real cuando se fue a entregar

Por la mañana, cuando estuvo frente al juez Besosa, medios locales como Un Nuevo Día, reportaron que Pina dijo en su juicio: “Hoy enfrento la situación más difícil que pueda enfrentar un ser humano: perder la libertad”. De acuerdo con diversos medios dentro de la sala, el productor pidió al magistrado que le permitiera volver a su casa para “ver caminar” a Vida Isabelle, la menor de sus cuatro hijos. Sin embargo, esto no resultó como él y su defensa esperaban.