Geraldine Bazán, víctima de robo en una aplicación de transporte

Geraldine Bazán está de lo más preocupada por una situación de robo que sufrió este jueves en la Ciudad de México. Luego de pedir un servicio de transporte privado para enviar un paquete, el conductor desapareció sin dar razón de sus pertenencias ni llegar al destino que había marcado en la aplicación. Desesperada, la actriz pidió ayuda a través de las redes sociales, en donde su caso empezó a tomar notoriedad.

“Amigos de Uber México, ¡¡necesito su ayuda urgente!!”, escribió Geraldine en un mensaje que publicó en sus historias de Instagram. “Se le entregó al conductor un paquete para envío, lo recibió, arrancó e, inmediatamente después CANCELÓ el viaje con mis artículos en su poder”, explica la actriz sobre el momento en el que fue víctima de robo.

Antes de contactar a la empresa por todos los medios, asegura que trató de llamar al conductor, pero no ha obtenido respuesta. “Ya intenté hacer contacto por medio de la aplicación sin ningún éxito”, reveló.

Y es que, además de la situación que no debería suceder con una aplicación de confianza, son objetos que cobran cierta importancia para ella en su vida profesional. “Por favor, necesito mis cosas, son de vital importancia para mi trabajo”, concluyó.

Paulina Goto, otra actriz que desesperada pide ayuda a la app

Aunque la experiencia que vivió no es nada grata, no es la única que en días recientes tiene quejas con la app. Paulina Goto, también actriz mexicana, hace unos días reportó que pasó un mal rato durante un viaje que solicitó, también en la Ciudad de México. “Uber México, por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien, gracias a Dios, pero estoy muy asustada”, escribió la actriz de 30 años en las redes sociales.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lol hago, pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor le subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no”, escribió aún temerosa.

Y continuó: “Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”. La denuncia de Paulina también se hizo viral, aunque no ha publicado una solución al gran susto que vivió.

