Camilo comparte que ser padre de Índigo lo ha inspirado y revela el rumbo que tomará su carrera

La emoción por convertrise en padre por primera vez detonó en Camilo cientos, o quizá miles de ideas, que ya plasmó en nueva música. El intérprete de origen colombiano compartió que, tras el nacimiento de índigo, su hija con Evaluna, sintió una inmensa necesidad de crear música y de ahí surgió el álbum De adentro pa fuera que próximamente verá la luz, además de anunciar una gira mundial y hasta un documental.

©@camilo



Índigo, la fuente de inspiración de Camilo

En sus redes sociales, el padre primerizo dio a conocer todas las novedades sobre el rumbo que tomará su carrera en los próximo meses, los cuales se vislumbran como unos de los más activos en toda su carrera. En el video, que cuenta con escenas de su faceta más íntima como papá al lado de su bebé y su esposa, Camilo narra cómo fue que se dio el proceso creativo a partir de la llegada de su primogénita.

“Soy papá, pero de eso no se trata este video”, dice Camilo al inicio. “El hecho es que cuando Índigo llegó, llegaron canciones, ideas, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de viajar, de saltar, de celebrar con ustedes, obviamente”.

©@camilo



Estas son algunas de las imágenes del video con el que Camilo anunció nuevo disco y gira mundial

“Y me puse a pensar, ¿por qué no les cuento todo lo que viene este 2022 para que esperemos juntos, en lugar de guardarlo en secreto?”, agrega el cantautor. El colombiano de 28 años asegura que gracias a su bebé, creó los temas que podrían considerarse como las mejores de toda su existencia. “Viendo llegar a Índigo, nos sentamos a escribir las que yo siento que son las mejores canciones que he escrito en mi vida y así armamos el álbum De adentro pa fuera”.