Ex de Chyno Miranda rompe el silencio sobre rumores de salud del cantante

La salud de Chyno Miranda es un tema que preocupa a sus fans desde mediados de 2020, cuando el cantante se contagió de COVID-19 y a raíz de ello tuvo varias complicaciones, entre ellas una neuropatía periférica que afectó su movilidad, el habla y la coordinación motriz. En medio de rumores sobre la gravedad de su salud, su exesposa, Natasha Araos, rompió el silencio para hablar sobre el estado de salud del padre de su hijo, pues incluso ha sido señalada por no prestarle, aparentemente, atención ahora que más lo necesita.

Natasha respondió a una de las tantas preguntas que a diario recibe en las redes sociales relacionadas con el cantante. “¿Por qué no dices nada del Chyno? Estamos preocupados”, escribió una seguidora, a quien le explicó lo que sucede en realidad.

“Mi reina, lo he dicho varias veces, pero la gente prefiere creerle a los medios amarillistas”, escribió. “Él físicamente está bien, él está trabajando ahora y mejorando en otra área de su vida”, agregó sin dar más detalles sobre a qué se refiere.

Un alto a las acusaciones

Tashie aprovechó para poner un alto a los comentarios en su contra, pues desde que anunciaron su separación, cada uno tomó caminos separados y hay quienes la acusan de no estar junto a él. “Yo soy su exesposa, la mamá de su hijo. La que estuvo ahí en el 2020, que realmente fue el momento más crítico da nivel de salud. No entiendo por qué inventan tanto ni le veo lógica”, explicó.

La modelo también reveló que ha estado en contacto directo con la familia de Chyno para saber cómo se encuentra. “Hablo muchísimo con mami Alcira, su mamá, y ella siempre me dice que está bien, cada día mejor”. Y para no dejar lugar a dudas, agregó: “Repito, físicamente de lo que él pasó, está bien. Déjenlo porfa tranquilo y no lo sigan rodeando de esa energía negativa, para que así se encuentre en todos los sentidos y regrese con todo”, concluyó.

Las palabras de Tashie coinciden con las del gran amigo y colega de Chyno, Nacho Mendoza, quien aseguró que ha recibido buenas noticias: “Está enfocado en su recuperación cien por ciento. A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias”, dijo sobre la salud de ‘Chyno’. “Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había”, agregó el intérprete. “Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”.

