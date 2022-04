Alex Speitzer asegura que se siente muy bien tras confirmar su romance con Shannon de Lima

Alejandro Speitzer y Shannon de Lima empiezan a mostrar al mundo su relación. Y es que hace unos días y después de varias pistas que señalaban que entre ellos habría un romance, publicaron un par de historias en las que se puede ver que estaban en videollamada, una charla sobre la que la modelo venezolana expresó su deseo de pronto volver a verse. Por ello, a su llegada al aeropuerto en la Ciudad de México, el actor no pudo evitar las preguntas sobre su nueva relación.

“Está muy bien. Yo entiendo el interés de la gente”, dijo de lo más amable ante las cámaras de El Gordo y la Flaca. “Estoy contento, disfrutando mucho esta etapa en general en mi vida”, agregó tratando de ser lo más discreto posible sobre su vida privada.

Aunque se mostró dispuesto frente a la cámara, el actor de Oscuro Deseo se mantuvo firme a no dar más detalles de lo que sucede cuando no está trabajando. “Ya saben que no les platico nada de mi vida personal”, agregó sin dejar de ser amable.

A pesar de ello, sobre su relación con Shannon, continuó: “En ese sentido, todo muy bien”. Y cuando le comentaron acerca de las publicaciones que ambos han hecho en los últimos días, en donde parecen ya no ocultar su amor, expresó entre risas: “¿Qué te digo? Todo muy bien, te digo que estoy disfrutando mucho esta etapa de mi vida. Cuando uno quiere algo, hay que saber cuidarlo y para mí una forma de cuidar mi vida personal es no dando más información de la necesaria”.

Alex evadió más preguntas sobre el tema, pero cuando le dijeron que era una pareja que agradaba a la prensa y el público, expresó: “qué bueno que les guste”.

La videollamada con la que confirmaron su amor

Mientras Alex se encontraba filmando su más reciente proyecto en Durango, México; Shannon atendió algunos compromisos laborales fuera del país latino, en donde pasó unos días turisteando junto a Speitzer. La pareja acortó la distancia con mensajes y una videollamada que para sus fans fue de lo más especial.

Alex publicó una imagen en la que se podía ver en la parte superior derecha la foto de Shannon; y ella hizo lo mismo desde su percepción de la llamada en la que manda un beso. La venezolana anotó: “Contado los días”. Antes, Alejandro había publicado una foto dando un cariñoso abrazo a una mujer rubia de quien no se veía la cara, aunque sus fans aseguraron que se trataba de ella.