Para dejar en claro su situación sentimental y despejar los rumores, James dijo en un encuentro con sus fans en febrero de 2022 que estaba soltero.

“Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije, no crean en todo lo que les dicen”, indicó. El jugador del Al Rayyan S. C. de la Qatar Stars League explicó que, aunque no está precisamente buscando el amor, sí ha recibido muchas propuestas. “Estoy soltero y feliz, no estoy en ninguna relación con nadie. No crean en todo lo que ven en páginas de chismes. Estoy soltero y recibiendo hojas de vida al Twitter, Instagram y Facebook”.