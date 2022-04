José Ignacio ‘Chascas’ Valenzuela presenta su nueva novela

¿En quién o que te inspiras usualmente?

Hace muchos años decidí no creer en la inspiración (aunque por supuesto que sí pienso que existe). Pero yo tomé la decisión de no esperar por ella, porque no quiero que alguien externo a mí guíe o domine mi trabajo. Busco nutrirme de otras experiencias y manifestaciones artísticas: leo mucho, escucho música, veo cine, teatro, series, asisto a exposiciones de pintura. Viajar también me expone a otras culturas, lo que abre mi imaginación. Y lo que nunca falla como una excelente fuente de inspiración: una buena conversación con alguien interesante. Nada mejor que el intercambio de ideas y de experiencias para echar a andar las neuronas y obligarlas a que se pongan a crear historias, personajes y mundos nuevos.