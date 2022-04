Cristiano Ronaldo agradece el gesto solidario de la afición ante la dolorosa pérdida de su hijo

En medio del duro momento que Cristiano Ronaldo y su familia atraviesan por la pérdida de uno de sus mellizos, el astro del fútbol se tomó un momento para agradecer el gesto solidario que la afición del estadio de Anfield le mostró el pasado martes, un día después de anunciar la muerte de su bebé. Ese día, ‘CR7’ se ausentó del partido en el que su equipo, el Manchester United, se enfrentó al Liverpool.

Cristiano Ronaldo agradeció asus fans por el apoyo demostrado en los últimos días

La rivalidad deportiva quedó atrás cuando los afiocionados de ambos equipos dedicaron un minuto de aplausos en el minuto 7 del encuentro en señal de solidaridad con Crsitiano y Georgina Rodríguez ante la pérdida de su hijo. En su perfil de Instagram, donde tiene más de 430 millones de seguidores, el futbolista de origen portugués agradeció a la afición del estadio por el homenaje que rindieron para él y su familia.

“One world… One sport… One global family… Thanks, Anfield. Me and my family will never forget this moment of respect and compassion. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 (Un mundo… Un deporte… Una familia global… Gracias, Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión)”, escribió el futbolista en su perfil, junto a un video del emotivo momento en que los asistentes al partido del pasado martes 19 de abril lo homenajearon.