Christian Nodal no pedirá de regreso el anillo que le dio a Belinda

Christian Nodal cerró finalmente la polémica que giraba alrededor del famoso anillo que le dio a Belinda cuando ambos anunciaron su compromiso en mayo de 2021. Y es que ahora, a dos meses de la sonada ruptura entre ambos, ha sido el propio cantante el que ha confirmado que no le pedirá de regreso la preciada joya a su expareja. Lo hizo de una manera muy discreta durante un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores en Twitch, al ser cuestionado por uno de ellos sobre el paradero de lo que fue en su momento el símbolo de su amor con la cantante.

©@nodal



Christian Nodal no quiere el anillo que le dio a Belinda

“Dejen de pedir el anillo, ni él lo pide”, leyó el cantante en la sección de comentarios. Entre risas, se animó a responder de manera nuy escueta: “Correcto, gracias”. De esta manera confirmó que hasta el momento no le ha pedido a Belinda que le devuelva la costosa prenda que le regaló durante su romántica pedida de mano.

Del mismo modo, el intérprete de Adiós amor, compartió con sus fans que se ha mudado a Los Ángeles y confesó que una de las principales razones que lo orillaron a tomar esa decisión fue debido a un tema de seguridad y libertad para presumir sin peligro sus bienes adquiridos producto de su éxito musical.

“Es muy complicado vivir en México, no puedes tener nada a gusto, no puedes tener tu carro bonito ni tu casa bonita porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, comentó.

©GettyImages



Belinda y Nodal terminaron su noviazgo en febrero pasado

Al respecto, agregó también que hace algún tiepo experimentó una situación incómoda luego de que sus vecinos terminaran por identificar su vivienda debido al tipo de automóvil que tenía en aquel entonces, ya que era el único en todo el país.

“Tenía un Ferrari que nada más existía uno en todo México y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba y cuándo pasaba, todo eso. No me gustaba que no había privacidad y aquí [Los Ángeles] es como que no importa, aquí hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas y todo, entonces no es como que la gente se sorprenda”, puntualizó.