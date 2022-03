Belinda se despide de México y pone rumbo a España: ‘Feliz de ver amanecer en Madrid’

¿Qué hay sobre su nueva música?

Si bien no ha lanzado un álbum en solitario desde 2013, la cantante de 32 años sí que ha hecho varias colaboraciones musicales con artistas como Juan Magán, Moderatto, Los Ángeles Azules, Manuel Turizo y más. ¿Por qué no hubo un disco después de Catársis en 2013? Así lo respondió: “Cuando hago un disco, me meto al 100 por 100. Tengo que tener inspiración y encontrar el porqué y, simplemente, no era el momento. No tengo otra respuesta”.

Sobre lo que sus fans pueden anticipar en el plano musical, Belinda indicó que “no habrá que esperar mucho” para volver a escuchar algo de su música nueva. “Esto muy inspirada”, confesó, luego de admitir que la serie Bienvenidos a Edén la alentó a seguir explotando su faceta artística.

