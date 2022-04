Elon Musk, el hombre más rico del mundo, revela que no tiene casa

Elon Musk es el hombre más rico del planeta y de acuerdo con el listado de Forbes, que se actualiza a diario, tiene una fortuna estimada en $272.5 billones de dólares. Con semejante riqueza, cualquier podría pensar que el magnate tecnológico posee propiedades por todo Estados Unidos, castillos en Europa, extravagantes residencias en Asia o hasta una isla privada en el Caribe. Sin embargo, el propio Musk, ha confesado que no tiene dónde vivir. En una entrevista con el empresario Chris Anderson, Musk, de 50 años, reveló que no tiene una casa fija y que pasa sus días en las residencias de sus amigos.

©GettyImages



Elon Musk aseguró que no tiene dónde vivir y que se queda en casa de sus amistades

En dicha conversación, Anderson le preguntó sobre Tesla, los viajes al espacio, el cambio climático y también abordó la faceta más humana de Musk. Casi al final de suconversación, Anderson el preguntó cuál es el impacto psicológico de ser considerado como el hombre más acaudalado del mundo, a lo que Musk respondió que realmente no pensaba mucho en ello. Incluso, fue más allá y detalló su estilo de vida, dejando sorprendidos a propios y extraños.

“De hecho, yo no poseo ninguna casa en este momento. Literalmente, me quedo en las casas de mis amigos”, confesó. “Si tengo que viajar al área de la bahía (de San Francisco), que es dónde está la mayoría de la ingeniería de Tesla, yo básicamente me voy rotando entre las habitaciones que estén libres de mis amigos”.

©GettyImages



Agregó que lleva una vida alejada de los lujos y excentricidades

Musk, quien dijo tener una vida alejada de los excesos, agregó: “No tengo un yate, realmente no me voy de vacaciones. No es que mi consumo personal sea alto”. Eso sí, el empresario reconoció que el único lujo que se da, por así decirlo, es su avión privado, el cual le permite ir de un lado a otro sin perder tiempo. “La única excepción es el avión. Porque si no uso el avión, tendría menos horas para trabajar”.

La polémica con su avión privado

En febrero pasado, el fundador de Tesla vio amenazada su seguridad, luego de que Jack Sweeney, un adolescente de Florida, empezara a rastrar la ubicación de su avión privado. De acuerdo con The Guardian, Musk se acercó al joven para perdirle de manera puntual que dejara de rastrear la aeronave, y que cerrara la cuenta de Twitter en la que publicaba los reportes.

Las conversaciones iniciales entre ambos empezaron el otoño pasado a través de mensajes directos en Twitter. En noviembre, el multimillonario le ofreció $5 mil dólares por borrar la cuenta @elonjet. Sin embargo, el joven rechazó la oferta y le pidió $45 mil dólares más, es decir un total de $50 mil dólares por dar de baja la cuenta.

A finales de enero, el chico de 19 años dijo a Musk en sus mensajes que, en lugar de la jugosa suma de dinero, prefería hacer una pasantía en alguna de sus empresas, a cambio eliminaría la cuenta. “Entiendo tu punto de vista, pero espero que veas mi interés en esto porque lo he desarrollado desde que estaba en la preparatoria”, escribió Sweeney a Musk. Después de esa oferta, Musk bloqueó al joven y este se quedó sin el dinero y sin la pasantía.