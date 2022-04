Sherlyn nos cuenta todo: su deseo de tener otro bebé, la experiencia en ‘Tu Cara Me Suena’ y lo bello de la maternidad

¿Será en compañía de una pareja?

“Hice un compromiso cuando nació mi hijo, y es que los primeros tres años de los niños son muy importantes para muchas cosas: su autoconcepto, su autoestima, la seguridad que tienen de sentirse amados, respaldados, protegidos. Cuando nació me prometí estar totalmente enfocada, en no soltarlo ni un segundo para que esta conexión, seguridad, ese bonding que hay entre mamá e hijo, esté totalmente fuerte.

“Ya después de eso me voy a relajar un poco. Pero, por el momento mi prioridad es mi hijo y después de estos tres años, ya veremos. André está por cumplir dos. Me voy a disfrutar en ese tiempo la soltería que creo que también hace muy bien.

“Estoy muy enamorada de la familia que tenemos y de mi versión soltera. Me he reconocido en muchos aspectos que tenía olvidados y me ha gustado que me llevo muy bien conmigo y que no necesitas a alguien al lado echándote flores porque cuando descubres que tienes cosas tanto buenas como malas, es un enamoramiento padrísimo que tenemos como mujeres”.