Lourdes Stephen revela los momentos de pánico que pasó junto a su hijo

Lourdes Stephen se ha caracterizado por ser una periodista con una gran trayectoria en la televisión y ha tenido la oportunidad de narrar historias de todo calibre. Sin embargo, ahora es ella quien fue protagonista de la noticia al vivir un terrible episodio con su hijo, Michael Víctor, quien a sus escasos 5 añitos pasó a ser víctima de un acto de violencia que ella misma narra a detalle en su canal de YouTube. Visiblemente conmovida, la presentadora de Sal y Pimienta (Univision) compartió esta nefasta experiencia con la finalidad de alertar a otras madres y generar consciencia social.

©@lourdesstephen



Lourdes Stephen revela el calvario que vivió junto a su hijo

“Qué rabia... hoy voy a hablar de mi hijo y esto le puede pasar a cualquier madre, le puede pasar a cualquier padre, y... me pasó a mí y quiero compartirlo con ustedes porque aquí hay una gran lección”, son las primeras palabras vertidas por Stephen a manera de preámbulo a su gran pesadilla. La conductora dominicana reveló que su hijo fue golpeado por otro niño en presencia de ella mientras estaban pasando un día en un parque de recraciones.

“Estábamos en un parque interior, uno de esos lugares donde hay toboganes, piscinas de pelota… Y Michael Víctor fue con su primita, yo estaba con Gaby, que es mi cuñada […]. Tan pronto nosotros llegamos yo noto que Michael Víctor va a subir la escalerita y veo a un niño al lado de él que lo intercepta y quiere subir también la escalerita y empezó a golpearlo subiendo la escalerita”, señala.

Y continúa con el relato: “Yo todavía tenía la cartera puesta y me lanzo sobre la piscina de pelota, me caí, o sea el tobillo se me dobló, me di en la pierna con la escalera porque yo no podía entender cómo este niño le estaba golpeando a mi hijo de la nada”.

“Llamo a Michael Víctor y le digo: ‘Oye papa, ¿qué pasó?’- Me dice: ‘Mamá, no sé, el niño empezó a golpearme’. Yo: Ok, entonces aléjate del niño, si tú lo ves que está por ahí vete con tu primita a otro lado porque no queremos acercarnos a personas que son así”, comentó.

Cuando pensó que todo había sido simplemente un desagradable malentendido, el terror se volvió a apoderar de ella al percatarse que el niño agresor reincidía en su vil actuar.