Jennifer Lopez recuerda el filme de ‘Selena’ a 25 años de su estreno: ‘Esta película significa tanto para mí’

La película no solo le abrió las puertas en Hollywood, sino que le hizo darse cuenta que no debía negar su parte musical y que tenía el don de hacer música y cantar. En una entrevista con Billboard, así lo dijo: “Había cantado en musicales, pero como parte de un elenco nunca como solista…Me di cuenta de que no tenía que negar esa parte de mi (que quería ser cantante) y dejar que la gente me pusiera en una sola (categoría) porque era actriz,” explicó. “La vida es corta y no sabes que va a pasar. Sigue tus sueños y no dejes que nadie te detenga”.

La película, dirigida por Gregory Nava, se convirtió en todo un éxito; con un presupuesto de $20 millones de dólares, Selena (1997) recaudó más de $65 millones tan solo en Estados Unidos.