“Tuve que conseguir como 20 personas que me lo pudieran hacer”, agregó. Y como a casi nadie en el estudio parecía gustarle, Raúl agregó: “Se llama Croquembouche. Se mantiene con esa forma para que no se caiga. Por fuera le echan como azúcar líquida”, siguió explicando, aunque no parecía convencer a nadie de su gusto por este postre tradicional de Francia.