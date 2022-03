Hailey Bieber sale del hospital y explica qué fue lo que le sucedió

Esta semana, Hailey Bieber vivió uno de los momentos más aterradores de su vida. La modelo compartió que está a salvo en casa tras haber sido hospitalizada por una afección cerebral.

Hailey fue hospitalizada en Palm Springs luego de presentar síntomas similares a los de un derrame cerebral, provocados por un coágulo de sangre en su cerebro. “El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital”, escribió en su Instagram.

“Descubrieron que tenía un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas. Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, ¡y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron!” Hailey concluyó la publicación agradeciendo a todas las personas que se acercaron a ella. “Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y amor”.

Justin Bieber compartió una publicación en la que parecía hacer referencia a Hailey y lo que le sucedió. La foto muestra a los dos caminando y sonriendo. “No puedo mantener esta abajo”, escribió. Hace unas semanas, Justin contrajo COVID-19 y tuvo que retrasar su parada en Las Vegas.