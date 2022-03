Pamela Silva encontró en la maternidad una dicha que no se compara con nada en el mundo. Desde hace dos años, su vida dio un giro completo con el nacimiento de su hijo, Ford Liam, quien nos tiene encantados con su sonrisa. Feliz de ser mamá, la presentadora de Primer Impacto no descarta la idea de darle un hermanito a su bebé, no sólo para agrandar la familia, sino para que Ford crezca con la suerte de tener un amigo de por vida.