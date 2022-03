Michelle Salas despide a su cómplice y compañero de vida: ‘Ahora sé que estás ya tranquilo’

“Todavía me cuesta hasta pensar como volver a mi vida sin tenerte cerquita, sin poder abrazarte, contarte mi día pero cada día qué pasa me queda más claro que en verdad sigues muy presente y seguirás por el resto de mi vida. Como te dije el último día que te vi. Esta despedida no es el final, si no un nuevo comienzo. Te amo Malen! Hasta el infinito”, concluyó así su mensaje.

Famosas como Sofía Castro se solidarizaron con ella ante este duro momento que vive. La actriz comentó: “Lo siento bebé te abrazo”.

En tanto, su madre, la actriz Stephanie Salas, así como su abuela, Sylvia Pasquel, también mostraron sus condolencias. “Hija te amo mucho!!! Valentino por siempre”, escribió Salas, mientras que Pasquel comentó lo siguiente: “Que palabras tan hermosas mi niña Michelle. Valentino vino a este mundo a hacerte feliz y a dejarte un aprendizaje. El amor incondicional. Te quiero y te abrazo”.

