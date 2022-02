J Balvin y el emotivo mensaje a su madre en terapia intensiva: ‘Te amo, vamos a salir adelante’

Para J Balvin y sus seres queridos no han sido fáciles, pues su mamá, la señora Alba Mery Balvin fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones del COVID-19. Pese a esta situación, el intérprete de Rojo no quiso que pasara desapercibido el cumpleaños de su madre, quien justo hoy celebra una vuelta más al sol. En sus redes sociales, el cantante le dedicó unas palabras, además de visitarla en el hospital donde está internada y llenarla de lindos detalles.

J Balvin dedicó un tierno post a su mamá, cuya salud ha sido afectada por complicaciones del COVID-19

En su perfil de Instagram, el colombiano le dirigió el siguiente mensaje, acompañado por una linda fotografía. “Gracias por enseñarme que TODO es posible, que hay que guardar silencio en momentos de exaltación y adversidad, gracias por tú resiliencia, porque a pesar de que toda tu vida has tenido que batallar contra una enfermedad, siempre tienes una sonrisa , siempre hay un chiste, siempre hay algo positivo para decir”.

En los últimos días, el cantante ha estado pidiendo oraciones por la salud de su mamá

En su mensaje para doña Alba, J Balvin reveló que su madre permaneció inconsciente por varios días, y que, tras volver en sí, pensó en ayudar a los demás. “Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”.