Los niños nacieron el 22 de febrero de 2008 y son fruto de la relación de JLo y Marc Anthony.

En su canal de YouTube, la cantante reveló a sus hijos en una simpática entrevista cómo fue que supo que estaba embarazada.

“Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, estaba en Portugal. Estaba haciendo un gran espectáculo y me había ido por dos días”. La intérprete contó que fue a un doctor a hacerse una ecografía y el doctor le dio la gran noticia: esperaba no uno, sino dos bebés.

“‘El doctor dice, ¿ves eso ahí mismo, ese pequeño grano de arroz? Ese es el bebé. ¿Ves este otro pequeño grano de arroz por aquí? Ese es el otro bebé ‘”, recordó. ‘Yo era como ‘¿Qué?’. Me eché a reír histéricamente. Me reí a carcajadas, no podía creerlo. Y así fue como descubrí que iba a tener gemelos”.