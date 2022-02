Julio Vaqueiro nos cuenta la razón de su viaje a Los Ángeles a favor de los latinos

¿Qué historias de la comunidad latina son las que más han tocado tu corazón?

“Es difícil escoger una en particular. Hay tantas. Pero no me canso de decir que lo que ocurre en la frontera es de verdad conmovedor. Madres y padres que lo arriesgan todo para encontrar un mejor futuro para sus hijos. No piden mucho: solo una oportunidad que no encuentran en sus países. Uno no puede ser el mismo después de hablar con esas familias migrantes y conocer sus motivos y sus pesares”.