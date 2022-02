Naomi Campbell presenta a su hija: ‘No fue adoptada’

Naomi Campbell vive la dicha más grande de su vida en su nueva etapa como mamá. A sus 51 años, la súper modelo encontró una felicidad única en su pequeña de nueve meses de nacida, a quien presentó al mundo entero a través de la lente del fotógrafo Steven Meisel en un posado especial para la edición británica de Vogue. La orgullosa mamá contó cómo cambió su vida desde que, en mayo pasado, de la manera más sorpresiva, anunciaba en sus redes sociales con la foto de los pies de la niña, que se había convertido en mamá.

Sus seguidores quedaron impresionados con la gran noticia, en especial porque ni sus amigos sabían que la cigüeña visitaría su hogar. De ahí iniciaron las especulaciones de que había adoptado, rumores que ella misma desmiente en su más reciente charla. “No fue adoptada. Es mi hija”, asegura además de contar que en el fondo de su corazón siempre supo que sería mamá.

A pesar de abrir un poco más sobre su vida como mamá, la modelo no reveló si estuvo embarazada o recurrió a su vientre de alquiler para cumplir su sueño de ser madre. “Es la alegría más grande que podría imaginar. Soy muy afortunada de tenerla, lo sé”, dijo más que encantada con la pequeña que aparece entre sus brazos en la portada de la revista.

La niña llegó a darle un giro a su estilo de vida. Atrás quedaron las noches llenas de glamour para, en su lugar, redescubrir el mundo a través de los ojos de su hija. “Estoy reviviendo canciones infantiles, juego con ella y descubro nuevos y asombrosos juguetes que hay en el mundo. El tipo de cosas con las que yo no podría ni soñar en mi infancia”, asegura.

Un cambio completo en su vida

Naomi no sólo está feliz por ser mamá, ahora las decisiones que toma las hace pensando en su hija. La niña se convirtió en su principal motor para seguir adelante, y con una dicha tan grande, no descarta en darle un hermanito.

A mediados de mayo pasado, la británica escribió: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande“. Junto a sus palabras, la foto que anunciaba el nacimiento de su hija, un tema del que ha optado por no hablar en las redes sociales, pero que llama mucho la atención de sus fans.

©Naomi Campbell





Este giro en su vida llegó meses después de que declarara a WSJ que, aunque quería ser madre, aún no estaba en sus planes. Quizá la manera de desviar la atención de todos a lo que en realidad sucedía y la ilusión de pronto tener a su hija entre brazos. Campbell insistía en que quería una figura paterna cuando decidiera ser madre, una declaración que llegó poco tiempo después de haber terminado su relación con Liam Payne, de 27 años.