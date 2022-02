Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se casarán bajo una ceremonia judía

Aunque será solo una noche separados, Brooklyn confesó que le entristece y al mismo tiempo le aterra. “Me pongo tan, pero tan triste por ello. Es como, ‘¿qué tal que ya no quiere caminar al altar con migo mientras yo estoy ahí de pie esperándola?’ Ese es mi mayor miedo. Definitivamente voy a llorar”, dijo el joven de 22 años.

Y así fue la propuesta matrimonial

La pareja también fue abierta al comentar cómo Brooklyn le había pedido matrimonio, y según Nicola Peltz, fue el momento más romántico de toda su vida.

“Una de las cosas más románticas que Brooklyn ha hecho por mí, fue cuando me lo propuso. Realmente no lo estaba esperando. Me dijo que estaba planeando una pequeña cita nocturna solo para los dos y después tomamos un paseo en un carrito de golf a un área apartada desde la que se podía ver todo el lago y él cubrió todo el kisoko con flores”, explicó la también actriz, quien es cinco años mayor de Brooklyn.

“Estaba tan nervioso”, confesó el joven enamorado. “Él estaba literalmente temblando, mientras sostenía una botella de vino, la cual no podía ni abrir. Después, él se fue detrás de un arbusto y se arrodilló y yo ni podía ver el anillo, empecé a llorar mucho”, dijo Nicola. “Muchas lágrimas, tanto que pasaron cinco minutos hasta que me dio una respuesta”, añadió Brookyln.