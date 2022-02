Georgina Rodríguez le regala una camioneta de lujo a Cristiano Ronaldo por su cumpleaños

Para celebrar el cumpleaños número 37 de su novio, Georgina Rodríguez le regaló una camioneta de lujo al ídolo del fútbol. Rodríguez y Cristiano Ronaldo son pareja por más de cinco años y han estado discutiendo la posibilidad de casarse desde hace algún tiempo.

Rodríguez compartió un video del momento en el que sorprende a CR7 en Instagram. En él, Ronaldo se ve al futbolista feliz por su regalo y la abraza en señal de agradecimiento, subiendo a bordo para probar el auto. Sus hijos hacen acto de presencia, emocionados de estar en el auto con su papá. Georgina subtituló la publicación con un mensaje amoroso. “Felices 37 años al amor de mi vida. Te amamos infinitamente. El mejor padre y mejor compañero de vida que Dios me pudo haber dado. Un luchador y merecedor de todo lo bueno que te pasa. Eres perfección e inspiración”.

El 28 de enero, Rodríguez celebró su cumpleaños, que también contó con muchas sorpresas y regalos de Cristiano. Subió varias fotos junto a Ronaldo y sus hijos, en una elegante fiesta en Dubái, donde se exhibió la imagen de Georgina y el afiche de su serie de Netflix en el Burj Khalifa. “Así termina este emocionante día. No tengo las palabras Gracias, gracias, gracias @cristiano. No es posible que me hagas más feliz cada día”, escribió. También agradeció a Dubai por tratarlos bien y por hacerlos sentir siempre como en casa. “Gracias a todos los que trabajaron para que este día fuera tan especial. Y gracias a todos los que siempre están ahí para mí, celebrando mi felicidad y la de mi familia. Te amo con todo mi corazón.“