Cristiano Ronaldo Jr., a sus 11 años, ¡ya tiene novia!

Enamorado o no, Cristiano Ronaldo Jr. está enfocado en el futbol, una pasión por el deporte que heredó de su padre. Desde muy pequeño el niño nos impresionó con los entrenamientos que hacía junto a su famoso papá, y está más que decidido a seguir sus pasos por la cancha, para algún día ser él el protagonista de las prestigiosas entregas de premios a los mejores jugadores, como el Balón de Oro, o la reciente ceremonia de The Best, en Zúrich, Suiza, en donde CR7 se alzó con un premio por batir el récord de115 goles con la selección de Portugal.

