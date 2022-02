Michelle Renaud sufre fuerte accidente montando a caballo

Michelle Renaud nos sorprendía hace tan solo unos días con una serie de imágenes montando a caballo y compartió con sus seguidores que había superado el temor que le tenía a esos animales. Sin embargo, durante las grabaciones de su próximo trabajo televisivo, vivió un incidente que por poco le pudo haber jugado una muy mala pasada. La actriz de 33 años confesó que, aunque temió por su vida, el hecho no pasó de un susto.

A través de sus redes sociales, Renaud subió varias fotos de lo sucedido y relató a detalle lo que le pasó en el accidente, del cual dice que se salvó gracias a su mamá. “Crónica de una caída anunciada. Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100%, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo ( qué se levante en 2 patas) bueno me sentía orgullosa de mi y cuando me confié el caballo me dio una gran lección…”, comienza su escrito.

Y continuó: “Me hizo como trapo y me enseñó quien manda en los videos se relata el accidente. Quiero contarles lo que está experiencia tan intensa y chingona me enseñó”.

También sostuvo que aprendió a no confiarse demasiado, ya que tras superar su miedo a los equinos, sintió que tenía todo bajo contro y no fue así.

“Cuando yo pensé que el caballo y yo éramos uno mismo y que ya lo podía dominar, me descuidé y me dominó el a mi. Y aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte y dar por hecho siempre hay que seguir con humildad”, expresó.

Del mismo modo, aseguró que salió ilesa gracias a una fuera mayor, la cual atribuye su fallecida madre: “Les juro fue súper intenso todo y no me pasó nada!! Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi como que se me venía encima y de la nada algo me jalo abajo del trailer... para mí fue mi mamá”.

A pesar de la gran alarma que generó este episodio entre sus amigos, colegas y fans, Michelle aseguró que fue al hospital para un chequeo y todo está bajo control, nada que un buen baño de hieloterapia que siempre realiza no pueda aliviar.

“Saliendo del hospital, porque por ser caída de alto impacto me tuvieron que hacer tomografía, resonancia,placas etc, saliendo me dolia todo el cuerpo llegue a casa y me metí a la tina con hielos , les juro que por arte de magia se me bajo todo el dolor al 60% si no es que más y ya ni me he tenido que tomar ningún medicamento de los varios que me recetaron”, concluyó.