Michelle Renaud sale en defensa de su hijo ante rumores

Michelle Renaud no está dispuesta a que su hijo, Marcelo, sea el centro de rumores y especulaciones, por lo que la noche del lunes hizo un llamado muy especial para sus seguidores adelantándose a una publicación mexicana que supuestamente revelaría algunos detalles sobre la situación familiar con su exesposo, Josué Alvarado. La actriz dio la cara por el pequeño de cinco años, a quien pidió que no incluyeran en mentiras que puedan afectarlo hoy o en un futuro.

Sin dar muchas explicaciones, mismas que sus seguidores no necesitaron preguntar, la mexicana se adelantó para desmentir lo que se dice de su familia e insistió en dejar fuera de rumores a su pequeño: “Esta nota sí me preocupa porque a la persona que más lastima es a mi hijo. De mí han inventado... el año pasado que si estaba embarazada, que si estaba con no sé quién... Nunca me ha importado”, expresó preocupada por el bienestar del niño de cinco años.

“Desde noviembre el papá empezó a subir notas de que extraña a su hijo. Él lo extraña por acciones de él. Por acciones que lastimaron mucho a mi hijo y que me lastimaron como mamá. Acciones por las cuales yo tengo que proteger a mi bebé, y no solamente yo, la ley está protegiendo a mi bebé”, continuó.

Recalcó que existe un proceso legal, así como momentos tristes en la intimidad familiar, pero confía en que el amor pueda resolverlo todo. “En mi casa estamos cuidando mucho este tema porque no queremos que Marcelo crea algo absolutamente malo. Tiene dos papás que lo aman, que se equivocan. En este caso le tocó al papá”, dijo.

Una madre protectora y el apoyo de sus amigos, colegas y fans

Como madre protectora, continuó: “Lo único que estoy haciendo y lo voy a hacer siempre, es creerle a mi hijo. No estoy inventando nada, solamente le estoy creyendo lo que él dice. Como papás, cuando tenemos un chiquitín, tenemos forzosamente que creer todo lo que nos dicen. Eso es lo que he hecho desde que Marcelo me contó su versión, desde que llegó con... señas”.