Rihanna y A$AP Rocky ¡esperan a su primer bebé!

¡Grandes noticias para 2022! Rihanna está esperando a su primer bebé junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky. La futura mamá fue fotografiada este fin de semana por las calles de Nueva York mostrando orgullosa su pancita. Junto a ella el cantante, tomándola de la mano y acariciando de lo más tierno su ya notoria barriguita. Ambos lucen de lo más felices por compartir esta gran noticia que desde hace unos meses cambió sus vidas por completo.

Rihanna apareció ante la lente con un abrigo largo en color rosa, con nada debajo más que collares que adornan su pancita. Jeans a la cadera extralargos y un medio recogido completaron el look de la cantante con el que anuncia la noticia más feliz. A$AP Rocky, por su parte, llevó una chaqueta de mezclilla con forro, suéter blanco de cuello V con capucha y pantalones negros sintéticos, además de una beanie negra.

El look de la cantante de 33 años pronto desató rumores sobre el sexo de su bebé, pues aunque no compartió en qué etapa del embarazo se encuentra, su pancita parece señalar que ya podría saber si espera niño o niña. Por ello es que la elección de su vestuario, en el que destaca el rosa, hizo a pensar a muchos que se trata de una niña. Una teoría que podría quedar atrás por el look del papá, quien optó por el azul, un detalle que también tomaron como señal de que podrían estar esperando un niño.

Los rumores de embarazo ya se hacían presentes desde diciembre pasado, cuando la cantante acudió a la ceremonia del National Hero Award, en donde lució un vestido que parecía destacar el baby bump. Además, se llevaba las manos al vientre muy seguido, un detalle que los observadores fans de RiRi no pasaron por alto.

Aunque los rumores no cesaron, la cantante logró ocultar su embarazo de los medios gracias a los looks oversized que llevó en las recientes ocasiones que fue captada por las cámaras. Se dejó ver con abrigos, chalecos y prendas extragrandes que no sólo la hicieron lucir este tipo de moda, sino que ayudaron a ocultar a la perfección los notorios cambios en su cuerpo.

Una gran noticia para una relación que nació de la amistad

Es el primer bebé para ambos, que llega para poner el broche de oro a la relación que los dos calificaron como algo más que excepcional. La pareja confirmó su noviazgo en 2021, luego de rumores de romance que habían surgido en noviembre de 2020, 11 meses después de que la originaria de Barbados pusiera fin a su noviazgo de tres años con Hassan Jameel. Rihanna y Rakim Nakache Mayers -nombre real del rapero- eran amigos desde hace tiempo y se reencontraron a finales de 2020 para una campaña de Fenty Skin. Desde entonces se volvieron inseparables.