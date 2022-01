Meat Loaf, legendario cantante de rock, fallece a los 74 años

El cantante Meat Loaf murió en la noche del jueves a los 74 años, dejando como legado uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos: Bat Out Of Hell. La noticia fue confirmada por su familia este viernes en la página de Facebook de la estrella. Su voz ha sido catalogada como una de las más imponentes del rock y el artista estaba a puertas de preparar un nuevo disco para este 2020.

“Sabemos cuánto significó para muchos y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso”, comentó la familia de Meat Loaf en el comunicado que no especifica la causa de su muerte.

“Sus hijas Pearl y Amanda y sus amigos más cercanos estuvieron con él durante las últimas 24 horas. Desde su corazón hasta sus almas… ¡nunca dejen de rockear!”, se añade en el escrito. Su nombre real era Marvin Lee Aday y había nacido hacía 74 años en Dallas, Texas.

Meat Loaf deja como legado uno de los álbumes más vendidos de la historia: Bat Out of Hell

El artista, a quien también se le conocía como Michael, vendió 100 millones de álbumes en todo el mundo. También apareció en películas como Fight Club, Rocky Horror Picture Show y Wayne‘s World.

Su peculiar sobrenombre se le fue dado apodo en dos partes de su vida. Meat, que significa “carne” en inglés, le llegó de su padre, quien cuando nació dijo lo describió como tan rojo como la carne. Y Loaf, “pastel”, se lo añadió un entrenador de fútbol en la escuela secundaria.

Se hizo famoso con su trilogía Bat Out Of Hell, de la que vendió millones en todo el mundo. El primero de los discos sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de la historia, junto con algunos LP de Michael Jackson, Whitney Houston y The Eagles. Fue incluso adaptado como un musical de teatro.