Christina Aguilera comparte la lección que aprendió mientras grababa su nuevo álbum en español ‘La Fuerza’

Aguilera elogió a Nicki Nicole por “ser tan joven y hacer [música] de una manera tan feroz. [Ella] me recuerda mucho a mí, en mis inicios. Tan fresca y nueva en el negocio en ese momento cuando hice mi primer álbum en español”. La estrella continuó agregando que Nathy Peluso es “una potencia” e “increíble en el escenario”.

“Ella es simplemente una animadora e intérprete natural. Me quedo hipnotizada cuando la veo”, dijo Aguilera sobre Peluso. “Y luego está Becky, que representa a una pequeña empresaria tan fuerte, pulida e inteligente. Me encanta tener conversaciones con ella; después de los Latin Grammy pudimos sentarnos a cenar con ella y su novio. Así que es más importante para mí ahora que hago cosas con artistas a los que realmente no solo admiro, sino que sé que lo hago porque amo y quiero que la experiencia supere a cualquier otra. En este momento de mi vida y carrera, es importante hacer las cosas que amo y no por otra razón. Y sí, estoy tan honrada y bendecida de trabajar con todos estos artistas hasta ahora”.

Aunque Xtina es ecuatoriana, dejó de hablar español una vez que su mamá y su papá se divorciaron y perdieron la conexión; por lo tanto, tuvo que prepararse para asegurarse de que “La Fuerza” estuviera a la altura. “El español no es mi primer idioma, pero es una parte muy importante de mi infancia y una parte de cómo crecí. Crecí en un hogar de habla hispana. Mi papá es de Ecuador, y vivimos un tiempo con mis abuelos [paternos], entonces se hablaba constantemente”, revela.