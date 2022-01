Sofia Carson hará realidad el sueño de un talentoso músico con la Beca Prodigio

El mundo está lleno de talento esperando a ser descubierto, ¿qué debe tener un candidato para ganar la beca?

“Nos guiaremos con los lineamientos con los que se ha elegido al ganador en años pasados. Me emociona poder conocer al ganador de 2022, porque no tengo duda de que va a ser no sólo talentoso, sino arriesgado y determinado a seguir sus sueños. Con pasión y un amor profundo por la música. El mundo pronto será afortunado y un mejor lugar al escuchar al ganador que resulte de esta beca”.