‘Chiqui’ Delgado da detalles sobre el estado de salud de Jorge Ramos

Acto seguido, Karla Martínez volvió a interpelar a la también empresaria sobre cómo fue que se dieron cuenta que el también escritor había caído presa de la infección.

“Porque empezó a sentir tinitus, el sonido en el oído y el nunca ha sufrido de tinitus, después comenzó con un poco de congestión nasal y ya dijo acá hay algo raro, tengo que hacerme la prueba. Afortunadamente, habíamos viajado a la vacación con unas pruebas caseras, gracias a eso fue que nos pudimos dar cuenta”, afirmó Delgado.

Durante el relato de Ramos en su columna, afirmó que a raíz de caer enfermo y presa del virus se siente totalmente transformado. “Estoy atrapado en el paraíso. Todavía no sé ni cómo ni cuándo me voy a poder ir de aquí. Pero sospecho que esta experiencia me va a marcar mucho. De hecho, ya me cambió. Me ha dado tiempo, mucho tiempo, de pensar en lo verdaderamente importante”, expresó.