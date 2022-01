Ben Affleck no podía creer la reacción de sus hijas al conocer a Taylor Swift

No importa si tu papá es Batman y conoces a decenas de celebridades en Hollywood desde bebé por ser hija de Ben Affleck, o si tu mamá es Jennifer Garner y protagonizó 13 Going on 30, un chick film que no pasa de moda; cuando admiras a alguien, hay veces que te paralizas. Eso mismo le sucedió a Violet y Seraphina, las hijas de ambos actores, cuando papá las llevó a conocer a Taylor Swift.

Ben contó la divertida anécdota durante su visita a The Kelly Clarkson Show, a donde acudió junto a Daniel Ranieri y Tye Sheridan para promocionar la cinta The Tender Bar. Fue ahí en donde la charla que tuvo con sus compañeros de elenco y su entrevistadora los llevó a cómo los hijos a veces se quedan mudos enfrente de otras celebridades.

“Se quedaron calladas”, dijo Ben sobre el día en el que sus hijas estuvieron frente a Taylor Swift, imitando el gesto que él vio en las chicas.

“Yo estaba como, ‘¿De qué hablas? Vinimos hasta aquí. Es Taylor Swift. Di algo’”, agregó entre risas. Pero ni con la insistencia de papá las niñas hicieron caso. Para Ben, la situación lo hizo quedar como “un mentiroso”, porque no podía comprobar con la intérprete de All too Well que las niñas de 16 y 12 años eran de sus fans más grandes.

Ben Affleck, en busca de ser el mejor padre

La vida personal del actor ha tenido altos y bajos de los que suele charlar en sus entrevistas. En una de sus charlas recientes, y que causó mucha polémica, comentó que se sentía atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner, y en el intento de no ser una figura ausente en la vida de sus hijos con la actriz, se quedó en casa, para después darse cuenta de que tenía un problema de alcoholismo.

Días después aseguró que sus declaraciones se malinterpretaron, pues no fue su relación con Garner lo que lo orilló a buscar la bebida. En lo que sí se mantuvo firme, fue en la decisión de ser una mejor persona por el bien de sus hijos. Actualmente el actor mantiene una relación sentimental con Jennifer Lopez, quien fuera su prometida hace 17 años. Su reencuentro tomó por sorpresa al mundo entero no sólo por lo inesperado, sino porque ambos parecían haber dejado atrás su historia de amor. En la actualidad, la pareja se nota feliz, tanto que los rumores de un nuevo compromiso no se han hecho esperar.