Esto sabemos de la supuesta novia de Javier ‘Chicharito’ Hernández

Mientras Javier Hernández disfrutaba de la playa y de un cálido clima al lado de su nuevo amor, su expareja, Sarah Kohan estaba de vacaciones en el continente europeo al lado de sus hijos, los pequeños, Noah, de dos años, y Nala, de uno, con los que disfrutó disfrutó las fiestas decembrinas.

©@sarahkohan



Sarah con sus hijos durante sus vacaciones en Europa

En una entrevista con The Ringer, Hernández se sinceró sobre su rol como padre y como pareja. “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, expuso Javier.