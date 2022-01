María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, desmiente que esté grave de salud

Luego de que María Antonieta de las Nieves diera a conocer su contagio de coronavirus, la actriz tuvo que salir a desmentir los rumores que circulan sobre su salud. ‘La Chilindrina’ compartió un video en sus redes sociales en el que dio a conocer que se encuentra con buen ánimo y lidiando aún con los efectos del virus del SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19.

María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ aseguró que no presenta mayores malestares

El video de la legendaria actriz comenzó así: “Quiero agradecerles a todos porque se han preocupado por mí y mi salud. Y ya con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien”. La estrella de 71 años agregó que estaba en buenas condiciones y se refirió a los rumores de su condición actual. “No sé de donde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, que estuve grave del COVID... Es cierto, me pegó el COVID, pero es según como uno se sienta y según como uno lo piense como le va a dar a uno”.

“Si uno piensa que va a estar uno grave, va a estar uno grave. En cambio, yo siempre he sido muy positiva, entonces yo estoy muy bien”. Añadió que se sentía como refriada, pero nada más. También aprovechó para agradecer a todos los que han estado al pendiente de su salud. “Lo único que tengo es una poquito de gripa, digamos, no he tenido malestares no he tenido nada así que, gracias a la prensa por estar al pendiente de mí, gracias a mi familia. Familia no se preocupen todavía tienen viejita para muchísimos años”.

Además de mostrarse de buen ánimo, la actriz deseó a sus seguidores un feliz 2022 y compartió en sus redes una fotografía con un gorrito de Santa Claus y sus tres mascotas. “Feliz año nuevo 2022 les deseamos Cocoa, Chule, Chilindrina y Yo”, escribió junto a la imagen.