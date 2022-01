Pero antes de renovar su imagen, Danna también compartió con sus seguidores que no fue un buen año, pues vivió con ansiedad y muchas dudas.

“Los últimos meses viví en una constante ansiedad y muchas dudas sobre mí y mi camino de visa con mi carrera fue un año muy extraño, pero gracias a Dios tuve la suerte de tener a mi familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí me escucharon y me llenaron de luz en este proceso, y hoy agradezco tanto todas las lecciones que recibí y que el universo preparó para mí, porque termino este año más fuerte que nunca y llena de ilusión”.