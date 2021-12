Raphy Pina y su mensaje tras ser declarado culpable: ‘No tengo por qué bajar la cabeza’

Rafel Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, volvió a casa este miércoles luego de ser declarado culpable por el juez del tribunal Federal de Puerto Rico ante dos cargos federales. Tras salir bajo fianza, el productor musical cumple desde este 22 de diciembre un arresto domiciliario que culminará el 1 de abril de 2022, cuando se dicte sentencia, misma que podría alcanzar hasta 10 años por cada cargo. Fue desde su hogar que el prometido de Natti Natasha envió un mensaje a sus fans y al mundo entero para explicar su sentir sobre la complicada situación legal que atraviesa.

“Buenas tardes. Ya llegué a mi casa y quería hablar con ustedes, quería primero que nada quería agradecerles por los círculos de oraciones, por todos los mensajes que me enviaron, por demostrarme ese cariño, ese afecto tanto para mí como mi familia”, dijo a la cámara con las risas y gritos de su hija, Vida Isabelle, de fondo.

“Toda mi vida he tenido tropiezos. Toda mi vida he tenido pruebas, situaciones que las he superado con valentía, con pasión, con fuerza”, dijo sobre los malos momentos que ha tenido que superar. “Me he deprimido, sí. He llorado, soy un ser humano y he cometido errores... Sí, he cometido fallos, claro porque no soy perfecto. Yo siempre he tenido fe en Dios, en las buenas vibras, en las personas que oran, y hoy 12 jurados me encontraron culpable de unos cargos de posesión de armas y un arma automática”, continuó sobre la decisión del jurado.

“Yo quiero que sepan que yo por muchos años he sido investigado como si fuera un narcotraficante, un lavador de dinero, como si tuviera ganga, como si transportara droga de país en país, en aviones, en maletas y mi gente, mirando a los ojos, nunca he tenido la necesidad de eso”, agregó mirando fijamente a la cámara. “Yo empleo personas en Puerto Rico y ayudo a personas. Y por eso me estaban grabando”, explicó.

Raphy Pina, en busca de su libertad

En su video, el padre de Vida Isabelle se defendió ante el mundo y aseguró que seguirá luchando por su libertad: “Si ustedes atan, pues me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, pero voy a seguir, voy a apelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome, pero también es una batalla larga de no rendirse. Para mí es una victoria, porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente”.