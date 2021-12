Raphy Pina, prometido de Natti Natasha, es declarado culpable de dos cargos federales

Daddy Yankee, su incondicional

En este proceso, Pina contó con el apoyo de sus seres queridos más cercanos, así como de colegas del medio como Daddy Yankee, quien incluso lo acompañó este 22 de diciembre en los tribunales. Antes de la determinación del juez, el intérprete de Gasolina dijo: “Gracias a ese público con las bendiciones, y que están orando por él. Estamos aquí por él, para ver qué se determina, pero con Dios por delante, sea cual sea la decisión, sabemos que Dios está en los procesos y vamos pa’ encima” .

En todo momento, el cantante dijo que, fuera cual fuera el resultado, los familiares de su amigo podrían contar con él: “Que pase lo que pase, cuenta con un amigo y que su familia está bajo mi escudo, que no hay problema”.

Su último post, cargado de esperanza

En su última publicación en sus redes sociales, Pina comparitó con sus seguidores un emotivo texto en el que no perdía la fe en que la justicia sería a su favor. En su mensaje, agradeció a su familia, sus seguidores y todos los que lo han apoyado en los últimos meses dentro de este arduo proceso.

©@raphypina



El productor publicó unas fotografias al lado de sus hijos y su pareja, esperando que no fuera su último post en libertad.

“Dios quiera y que esté no sea mi último post. No a sido fácil este proceso pero créanme que por lo que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y se que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración. Mañana iré con la misma fortaleza y valentía que me caracteriza y que El Juez de los cielos decida. Bendiciones y vuelvo y repito AGRADECIDOS DE TODOS 🙏🏻✝️ Los Amo 🙏🏻”.