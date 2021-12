Eréndira Ibarra está rompiendo techos de cristal y dejando su huella en Hollywood

¿Hay algo en particular que te entusiasme de la película, algo que quieres quela gente vea?

Todo (risas). Muero de ganas de que la gente vea la película completa. Eché un vistazo a YouTube y otras plataformas para ver qué pensaba la gente de “Resurrections” y cómo iba a ser y me encanta estar sentada allí, diciendo: “No, eso no va a ser así. No, no, no, no. No es así”. Y a veces me sorprenden y digo: “¿cómo saben eso?” Es muy emocionante de ver. Probablemente, voy a estar en el cine varias veces sola para ver las reacciones de la gente. Va a ser hermoso, simplemente volará la mente de la gente.