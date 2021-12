Ryan Reynolds revela que constantemente lo confunden con Ben Affleck

Aunque tiene una carrera bien consolidada gracias a películas como Deadpool y The Propposal, Ryan Reynolds no parece ser un rostro tan bien conocido entre los neoyorquinos. El propio actor compartió en el episodio 20 del podcast Dear Hank and John que suelen confundirlo con Ben Affleck. El actor de 45 años lleva tiempo acudiendo a una pizzería en Nueva York en la que sus empleados creen que se trata del actor de Batman vs Superman, e incluso ¡le preguntan por Jennifer Lopez!

Reynolds asegura que prefiere no corregir a los chicos de la pizzería

Reynolds indicó que esto lleva ocurriendo ya un tiempo, y que prefiere no sacar a los trabajadores de su error. “Hay una pizzería, en el East Village en Nueva York, a la que he estado yendo durante años. Creen que soy Ben Affleck y nunca los he corregido. Siento que no irá bien si lo revelara”, contó el actor a los hermanos Green, Hank y John, presentadores del podcast.

Ryan dijo que los empleados del lugar llevan un tiempo diciéndole que es Ben Affleck

Reynolds agregó que hasta le preguntan por Jennifer Lopez, y que esto es lo que les responde: “Hago todo normal como todos los demás. Simplemente piensan que soy Ben Affleck y me preguntan como está JLo y yo digo, ‘genial, bien. Cojo la pizza y me voy”.