La actriz Verónica Forqué es hallada sin vida, a los 66 años, en su hogar

El mundo del cine español está de luto. Verónica Forqué fue hallada sin vida en su domicilio en Madrid, España. La actriz, de 66 años, fue encontrada por los servicios de emergencia que hicieron todo por salvarla, luego de recibir una llamada de auxilio, así lo ha reportado la agencia EFE. La trágica noticia de su deceso se da semanas después de que hablara abiertamente de los duros momentos por los que estaba atravesando luego de que su depresión se agudizara. Las primeras líneas de investigación apuntan a que la actriz, quien fue musa de Pedro Almodóvar, se habría quitado la vida.

©GettyImages



Verónica Forqué en una de sus últimas alfombras rojas en los Goya de este año, en marzo pasado

Hace tan solo unas semanas, Verónica Forqué tuvo su última aparición en televisión. La actriz madrileña participó en el programa Masterchef Celebrity en su sexta edición, donde en más de una ocasión habló de los momentos que marcaron su vida. La intensidad del reality de cocina y diversas circunstancias relacionadas con su salud física y emocional, la llevaron a abandonar el show, despidiéndose con el siguiente mensaje: “No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida... Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, confesó la estrella de Kika antes de dejar el show, el cual se grabó entre mayo y julio de este año.

En cuanto a su última aparición pública, ¡HOLA! España reportó que esta se dio hace un par de semanas en el desfile del diseñador Eduardo Navarrete, a quien conoció en Masterchef Celebrity. Eran tan buenos amigos que Forqué desfiló en la presentación de la línea Supermercado Navarrete en el mercado San Antón, en Madrid.

©@eduardonavarreteoficial



Eduardo Navarrete y Verónica Forqué tuvieron una gran amistad

Navarrete habló con RTVE Digital y comentó que tuvo contacto con Forqué en las horas previas a su deceso: “No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El sábado le envié un mensaje para quedar para comer y me contestó ayer domingo a las 13:15 horas diciendo que no estaba en su mejor momento y que ya quedaríamos cuando estuviera más animada. ¡Estoy en shock!”.

El presentador Juanma Castaño, gana dador de Mastechef Celebrity, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual”.