Adiós, Vicente Fernández: Minuto a minuto del funeral y homenaje a ‘El Charro de Huentitán’

En 2016, durante la presentación de su disco Un Azteca en el Azteca, Fernández habló de cómo deseaba ser recordado ente la gente y de sus deseos por tener unos funerales sencillos. “Prefiero un velorio tranquilo como el de cualquier persona que deja de existir, no quiero que me lleven como vendiendo ‘charamusca’ por todo el país; yo sé que el cariño que me tiene mi pueblo me va a acompañar hasta el final y no quiero evitarlo, quiero que me recuerden como un ser humano que el único éxito que tuvo es que lo recuerden con cariño”, expresó.

‘Volver, volver’... la última voluntad de don Vicente Fernández

Durante un concierto llevado a cabo hace años, ‘El Charro de Huentitán’ reveló a su público que la canción que le gustaría que entonaran en sus funerales era la de Volver, volver. “Esta canción para mí es muy especial, creo que el día que me estén sepultando la van a cantar a todo pulmón en televisión o donde quiera que estén, espero que pasen muchos años todavía“, expresó el cantante en ese entonces.

Volver, volver, fue escrito por Fernando Z. Maldonado y fue lanzada en 1976. Dicha composición llevó la carrera de Vicente Fernández a la fama mundial, llevando hasta lo más alto la música regional mexicana.

