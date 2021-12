Esto es lo que se sabe sobre la fortuna de Vicente Fernández y quiénes la heredarán

Vicente Fernández fue uno de los cantantes más importantes de México y su legado musical ha calado fondo también en muchos países de habla de hispana. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, su música ha trascendido generaciones y a hasta el final de su vida le ha seguido – y seguirá – generando cuantiosas ganancias. En en sentido, según el sitio web Celebrity Net Worth, portal que da a conocer información sobre el patrimonio neto de las personalidades, “El charro de Huentitán Fernández” dejó una millonaria fortuna de 25 millones de dólares.

Vicente Fernández falleció este 12 de diciembre a los 81 años

Dicha cantidad no incluye las ganancias del cantante obtenidas a través de regalías y patrocinios. Desde hace un buen tiempo se sabe que, antes de su gradual deterioro de salud que concluyó con su muerte este 12 de diciembre de 2021, don Chente ya habría dejado lista su herencia a manera de quitarle preocupaciones a su familia.

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, expresó en una ocasión.

Una de sus últimas apariciones en escenario fue en los Lartin Grammy 2019

Su primordial precupación fue no dejar desamparada económicamente a su esposa, doña Cuquita, y por su puesto a sus tres hijos (Vicente Jr, Alejandro y Gerardo) y por su puesto sus nietos y bisnietos.

Se desconoce a ciencia cierta el porcentaje que recibiría Maria del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa, y la cantidad que le corresponderá a sus hijos con todo y su extensa descendencia. Sin embargo, según la escritora argentina Olga Wornat, quien publicó el libro “El Último rey”, señala que el dinero del cantante quedará a cargo de Gerardo Fernández, el segundo hijo del fenecido cantante.

Sus propiedades y lo que incluye su fortuna

Entre sus propiedades destaca el rancho “Los Tres Portillos”, localizado en Chapala (Jalisco), dentro de la cual el cantante contruyó el centro de espectáculos “Arena VFG” con capacidad para 10 mil asistentes.

Gracias a este recinto, “ El Chente” conformó una alianza con una empresa líder en el mercado del entretenimiento, lo que dio lugar al nacimiento de “Ocesa Jalisco”.

Su popular rancho Los 3 potrillos localizado en Jalisco

En 2015, Grupo Fernández (el corporativo propiedad de la familia del fallecido cantante) y Universal Music se unieron a través de la creación de “Infinity”, una plataforma de desarrollo y booking de artistas que arrancó operaciones con el cantante español David Bisbal.

Además de esto, el jaliciense tiene en sociedad con su hijo Alejandro, una empresa de taxis aéreos “El Caminante”, dedicada a la renta de aviones Learjets 45, cuyos principales clientes son artistas.