Jacky Bracamontes, emocionada por la conducción de Miss Universe y su primera vez en Israel

Su paso por Miss Universe

Para Jacky, la conducción de Miss Universo es de lo más especial, pues ella participó en el certamen hace 20 años, representando a México. En mayo, Jacky condujo la edición de 2020 del show, la cual se retrasó por la pandemia. En ese entonces, Jacky concedió una entrevista a HOLA! USA y habló de cómo se sentía de regresar a Miss Universe, pero ahora como presentadora. “Miss Universo me marcó de una forma muy especial porque conocí el fracaso por primera vez. Para mí fue muy fuerte el no haber pasado a las finalistas, no haber sido Miss Universo”.

“Me hizo crecer muchísimo y me hizo darme cuenta de muchas cosas, valorar más que nunca a mi familia, a la gente que estaba ahí, plantearme claramente las metas, lo que venía, enfocarme en el futuro y no en el pasado. La verdad que fue un evento que me cambió la vida, entonces estar ahí es un regalo hermoso, soy fan de Miss Universo y me encanta formar parte de alguna forma de este certamen”.