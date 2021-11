Andrea Meza, la melancolía y emoción de los últimos días como Miss Universo

Fue un reinado corto, te convertiste en la primera Miss Universo después de la gran pausa mundial, ¿qué hubo de diferente en tus meses como reina?

“Obviamente la situación por la que atravesamos ahorita y que todavía no termina. Eso le dio un giro total a esta historia. Al principio fue un poquito lento este proceso de ser Miss Universo. Como que no me quedaba claro, había actividades que se pausaban. Se buscaban hacer viajes que luego se cancelaban...

“Independientemente de eso, creo que la diferencia que marqué como persona ha sido demostrar que soy una mujer normal. Que fue mi preparación y mi deseo el de salir adelante, de alcanzar una meta que me trajo hasta aquí; y que no se necesita ser perfecta para portar una corona y una banda de Miss Universo. Se trata de ser tú misma, de ser auténtica, y eso es lo que he querido resaltar.

“Creo que la gente sigue pensando que una Miss Universo es esa mujer perfecta que no se equivoca, con medidas físicas perfectas. Y eso no existe. Creo que es lo que más he resaltado en este tiempo, aunque ha sido un periodo muy corto”.